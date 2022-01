Trochę lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po akcji Adama Hrycaniuka mieli cztery punkty przewagi. Wes Washpun i Michał Chyliński dość szybko poprawiali sytuację bydgoszczan. Mecz był ciągle jednak bardzo wyrównany, a drużyna będąca aktualnie na prowadzeniu zmieniała się właściwie co akcję. Ostatecznie po akcji Novaka Musicia po 10 minutach był remis - 21:21.

Drugą kwartę od trójek rozpoczęli Wilczek i Boykins, ale po chwili podobna akcja Alana Herndona doprowadziła do kolejnego wyrównania. Podobnie to wyglądało później - nawet gdy jedna drużyna uciekała na kilka punktów, to druga szybko reagowała. Dopiero w końcówce tej części gry po akcjach Wołoszyna i Durhama to Asseco Arka prowadziła 45:40.

Na początku trzeciej kwarty kolejny rzut z dystansu Boykinsa oznaczał aż 10 punktów przewagi ekipy trenera Milosa Mitrovicia. Straty powoli zmniejszali zarówno Mateusz Zębski, jak i Andrzej Pluta. Po trójce tego ostatnia Enea Abramczyk Astoria przegrywała już tylko trzema punktami. Do remisu po chwili doprowadził Rod Camphor. Ostatecznie jednak dzięki akcji Filipa Dylewicza po 30 minutach było 68:70.

Kolejna część meczu ponownie była bardzo zacięta. Niesamowity rzut z połowy Camphora dał trzy punkty przewagi zespołowi trenera Artura Gronka. Po chwili takie samo trafienie tego gracza podwoiło różnicę! W końcówce gdynianie nie byli już w stanie przeciwstawić się przeciwnikom, a niesamowicie prezentowali się ciągle Pluta i Camphor. Ostatecznie ekipa z Bydgoszczy zwyciężyła 98:85.

Andrzej Pluta zdobył dla gospodarzy 31 punktów i 4 przechwyty. W ekipie gości wyróżniał się Anthony Durham z 19 punktami, 5 zbiórkami i 4 asystami.

IM, plk.pl