FC Barcelona nie zwalnia tempa. Zaledwie kilka dni temu "Duma Katalonii" ściągnęła do swojego zespołu Ferrana Torresa. Według doniesień dziennika "AS" klub z Barcelony jest blisko pozyskania jeszcze jednego Hiszpana. Tym razem chodzi o Alvaro Moratę.

"Blaugrana" o pozyskaniu Torresa poinformowała 28 grudnia 2021 roku. Jak podają zarówno hiszpańskie, jak i angielskie media, transfer miał kosztować drużynę ze stolicy Katalonii 55 milionów euro. Umowa byłego piłkarza Manchesteru City ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. FC Barcelona nie chce zakończyć swojej działalności w tym okienku transferowym tylko na tym zawodniku.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana porażka Realu Madryt z Getafe

Jak podaje dziennik "AS" do "Dumy Katalonii" już niedługo ma dołączyć Morata. Napastnik obecnie reprezentuje barwy Juventusu, do którego został wypożyczony z Atletico Madryt. Jego kontrakt ze "Starą Damą" kończy się dopiero w czerwcu 2022 roku.

Jeszcze nie wiadomo, ile miałby kosztować transfer Hiszpana. Warto zaznaczyć, że kiedy napastnik przechodził z Chelsea do Atletico Madryt, zespół z Półwyspu Iberyjskiego musiał za niego zapłacić 35 milionów euro.

Domniemany transfer 29-latka mógłby wzbudzić kontrowersje. Należy przypomnieć, że Morata w trakcie swojej kariery reprezentował już barwy zarówno Realu Madryt, jak i Atletico Madryt.

W tym sezonie Hiszpan pojawił się na murawie w 18 meczach Serie A i w pięciu starciach w Lidze Mistrzów. We włoskiej lidze strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Natomiast w europejskim pucharze dwa razy wpisał się na listę strzelców oraz raz asystował przy trafieniu kolegi z drużyny.

AA, Polsat Sport