Polska będzie miała zaszczyt gościć pierwszą edycję ME siatkarzy U–22. Biało-czerwoni jako gospodarze mają zapewniony udział w tym turnieju. Z kim będą rywalizować podopieczni trenera Plińskiego? O siedem pozostałych miejsc drużyny zagrają w kwalifikacjach zaplanowanych na maj. Informacje o terminie turnieju finałowego nie zostały jeszcze podane. ME siatkarek U–21 zostaną rozegrane we Włoszech.

Rada Administracyjna CEV już latem 2021 roku zaproponowała przeprowadzenie imprez testowych dla tych grup wiekowych siatkarzy i siatkarek. Jeżeli pomysł okaże się trafiony, druga edycja obu imprez ma zostać rozegrana w 2024 roku.

CEV poinformował również, że dwanaście najlepszych drużyn powalczy w 2022 roku o mistrzostwo Europy U–20 siatkarzy. Włoskie miasta Messina i Reggio Calabria będą gospodarzami imprezy, która odbędzie się w dniach 16–24 września.

Finały mistrzostw Europy U–19 siatkarek odbędą się natomiast w Skopje w Macedonii Północnej. Od 27 sierpnia do 4 września o tytuł mistrzowski powalczy dwanaście reprezentacji.

RM, Polsat Sport