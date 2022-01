PŚ w biathlonie: Skrócone zawody w Oberhofie

Bieg mężczyzn na 10 km, który miał się odbyć w czwartek w godzinach popołudniowych, został przełożony na piątek.

Opady deszczu i plusowe temperatury spowodowały, że trasy biegowe w Oberhofie są w złym stanie technicznym, organizatorzy z wyższych partii gór zwożą śnieg, aby go poprawić.

Przeprowadzona w poniedziałek inspekcja obiektu ujawniła, że cześć trasy na Lotto Thueringen Arena nie nadaje się obecnie do użytku.

Prognoza pogody przewiduje, że od środy przyjdzie ochłodzenie, w nocy temperatura powietrza spadnie do około minus 5 st. C. To pozwoli na doprowadzenie w czwartek obiektu do odpowiedniego stanu.

Zawody w Oberhofie będą rozgrywane bez udziału publiczności.

W piątek oprócz sprintu mężczyzn rozegrany zostanie również sprint kobiet. Na sobotę zaplanowane są biegi sztafet mieszanych, a na niedzielę - biegi na dochodzenie.

W związku z trudną sytuacją pandemiczną Międzynarodowa Unia Biathlonu zdecydowała się zwiększyć restrykcje. Tak jak w ubiegłym roku wszyscy uczestnicy PŚ - członkowie ekip, sędziowie, dziennikarze - będą dodatkowo testowani.

Polacy już dotarli do Turyngii. W pierwszych w 2022 roku zawodach PŚ wystartują Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Anna Mąka oraz Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek, Jan Guńka i Marcin Zawół.

MC, PAP