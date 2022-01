Jednym z gości wtorkowego programu "Polskie Skocznie" będzie skoczek, który jako pierwszy w historii w trakcie jednego sezonu wygrał wszystkie zawody Turnieju Czterech Skoczni. Oprócz Svena Hannawalda będziemy również gościć Mariusza Czerkawskiego, Konrada Niedźwiedzkiego oraz Krzysztofa Miklasa i Krzysztofa Rawę. Transmisja i stream online programu "Polskie Skocznie" we wtorek od godziny 20:00 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

We wtorek po południu będziemy już na ostatniej prostej Turnieju Czterech Skoczni, bowiem początek konkursu w Innsbrucku (trzeciego z czterech) zaplanowany został na godzinę 13:30. W poniedziałkowych kwalifikacjach Polacy nie zachwycili... Najlepiej spisał się Andrzej Stękała, który skoczył na odległość 122,5 m i zajął 18. miejsce. 26. był Piotr Żyła (117 m), 32. Paweł Wąsek (118 m), 34. Jakub Wolny (119 m), a 36. Dawid Kubacki (115 m). Kamil Stoch skoczył 114 m, co oznacza, że nie zobaczymy go w Innsbrucku (zajął 59. lokatę).

Wydarzenia z "Serca Tyrolu" na gorąco skomentują dziennikarze Krzysztof Miklas oraz Krzysztof Rawa, a także wybitny hokeista i olimpijczyk z Albertville Mariusz Czerkawski. W programie połączymy się także ze Svenem Hannawaldem, który jako pierwszy skoczek w historii wygrał wszystkie cztery zawody Turnieju Czterech Skoczni. W tym sezonie jego wyczyn może powtórzyć Ryoyu Kobayashi, bowiem to właśnie on triumfował w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, a także wygrał kwalifikacje w Innsbrucku. Z trzykrotnym medalistą olimpijskim porozmawia Łukasz Siudak.

Ponadto pochylimy się również nad stopniem zaawansowania przygotowań Polaków i układu sił przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie, które rozpoczną się równo za miesiąc. Na ten temat wypowie się między innymi szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki - panczenista, który w 2014 roku w Soczi wywalczył brązowy medal w biegu drużynowym.

Program poprowadzi Paulina Chylewska, natomiast najciekawsze wzmianki o Turnieju Czterech Skoczni w mediach społecznościowych wyszuka i zaprezentuje Państwu Patrycja Zahorska.

