Niespodziewany bohater meczu PlusLigi! W polu zagrywki wychodziło mu niemal wszystko (WIDEO)

Pierwszy tegoroczny mecz PlusLigi przyniósł niespodziewaną porażkę siatkarzy Projektu Warszawa z Cerrad Enea Czarnymi Radom 2:3. Zaskakujący był również bohater tego spotkania. Paweł Rusin nie pojawił się na boisku w pierwszym, ani też w drugim secie, a jednak po ostatniej akcji tego starcia to on zasłużenie otrzymał statuetkę MVP.

Paweł Rusin (rocznik 1992) dopiero w tym sezonie otrzymał szansę debiutu w PlusLidze. Wcześniej występował w klubach Tęcza Sędziszów Małopolski, Błękitni Ropczyce, TSV Sanok, Lechia Tomaszów Mazowiecki, a ostatnio LUK Politechnika Lublin (2019–21). Z tą ostatnią drużyną wywalczył awans do siatkarskiej ekstraklasy, w której wystąpił już jednak jako zawodnik ekipy z Radomia.

Przyjmujący zagrał dotychczas w 13 meczach (36 setów), w których zdobył 93 punkty. Pierwszą statuetkę MVP odebrał po 4. kolejce, po domowym meczu z Treflem Gdańsk (3:1), w którym zdobył 16 oczek. W Warszawie zgarnął drugą, przede wszystkim za imponującą postawę w polu zagrywki – serwował 16 razy, zdobył aż 6 punktów i popełnił tylko dwa błędy. Do tego dołożył osiem punktów w ataku, w tym ten najważniejszy – w ostatniej akcji tie-breaka.

Najlepsze akcje Pawła Rusina z meczu Projekt – Czarni w załączonym materiale wideo:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



– To był zawodnik, który obudził nadzieje zespołu. Bez tych punktów zdobytych bezpośrednio z zagrywki, zespół z Radomia by się nie przebudził... Energia wróciła z jakością gry tego zawodnika, a później ożyli również pozostali. Brawa za walkę – stwierdził komentujący to spotkanie Wojciech Drzyzga.

– Nie spodziewałem się, że aż tak zażre ta zagrywka, ale bardzo się cieszę, że pomogłem dziś drużynie. Wywozimy z Warszawy bardzo cenne punkty, które bardzo nam się przydadzą – powiedział po meczu Rusin.

Rozmowa z Pawłem Rusinem w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

