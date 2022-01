12 czerwca 2021 roku cały piłkarski świat patrzył na wydarzenia, które miały miejsce na stadionie Parken w Kopenhadze. Christian Eriksen miał atak serca w trakcie meczu Euro 2020 Dania - Finlandia i był reanimowany na murawie. Mecz został wstrzymany, a pomocnik duńskiej kadry na szczęście został uratowany.

- Jestem wdzięczny wszystkim, że byli tak bardzo szybcy. Najpierw przybiegli moi koledzy z kadry, później lekarze. Wszyscy pomagali, zanim nie przyniesiono defibrylatora, który pomógł mojemu sercu ożyć na nowo - powiedział Eriksen w rozmowie z duńską telewizją.

Zawodnik Interu do pełni zdrowia dochodził najpierw w szpitalu, który był zalewany wyrazami wsparcia dla gracza. - To było wspaniałe, gdy wiele osób poczuło potrzebę napisania mi wiadomości. W szpitalu dostawałem kwiaty, co było dziwne. Nie spodziewałem się, że stanie się to przez to, że umarłem na pięć minut - przyznał i zaznaczył, że wciąż dostaje listy, maile czy kwiaty.

- Dziękuję lekarzom, kolegom z zespołu, ale też kibicom, którzy spotykali mnie na ulicach w Dani czy we Włoszech. Dostawałem głosy wsparcia z całego świata, dziękuję za to. To pomogło mi przejść przez trudne momenty - dodał.

Wraz z powrotem do zdrowia Eriksena pojawiły się pytania czy i ewentualnie w jakim klubie piłkarz wróci do gry. Na występy we włoskim Interze nie pozwalają mu przepisy medyczne. - Fizycznie jestem w najlepszej formie. Chcę dalej grać w piłkę i wrócić na najwyższy poziom - zdradził pomocnik, który wciąż nie ma jednak nowego klubu. Mimo to chce wrócić do duńskiej kadry, która zagra za 11 miesięcy w Katarze.

- Chcę zagrać na mundialu, a potem wystąpić na stadionie Parken, udowadniając, że to już się nigdy nie powtórzy - stwierdził.

psl, Polsat Sport