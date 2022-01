FEN 38: Damian Ostęp sprawdzi gościnność Michała Grzesiaka w Ostrowie Wielkopolskim

Starcie dwóch świetnych kickbokserów zostało dodane do karty walk FEN 38 w Ostrowie Wielkopolskim. Łączący starty w MMA i K-1 Damian Ostęp (15-6) zmierzy się z Michałem Grzesiakiem (10-5). Starcie zostało zakontraktowane w limicie -88 kg. Wydarzenie odbędzie się 22 stycznia w Arenie Ostrów.

Damian Ostęp to zawodnik klubów Berserkers Team Szczecin i BKS Olimp Szczecin. Popularny "White Tiger" jest mistrzem świata K-1 WFMC z 2018 roku. Ostatnią walkę w tej formule stoczył na gali EFM SHOW, gdzie po bardzo dobrej walce uległ na punkty utytułowanego Bułgarowi, Danielowi Ilievowi. Zawodnik z zachodniej części pomorza to także wicemistrz Polski K-1 Rules z 2013 roku i wicemistrz w formule Muay Thai z 2014 roku. Na amatorstwie Ostęp stoczył 25 pojedynków.

Michał Grzesiak to zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego, który jest mistrzem świata w Kickboxingu z 2021 roku, a o tytuł walczył w dobrze obsadzonym turnieju we włoskim Jesolo. Co ciekawe, 4 lata wcześniej ten sam tytuł zdobył w Budapeszcie. Podczas FEN 38 będzie chciał pokazać się swoim kibicom z jak najlepszej strony.

Informacja prasowa