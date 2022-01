Gala Mistrzów Sportu: Oprawa muzyczna na najwyższym poziomie

Wielkimi krokami zbliża się Gala Mistrzów Sportu. Już 8 stycznia poznamy najlepszego polskiego sportowca w 2021 roku. Sobotnie wydarzenie to również widowisko na najwyższym poziomie. Galę swoimi występami uświetnią najlepsi polscy artyści.

Przygotowania do gali trwają ok. trzech tygodni. Na ostatni guzik dopinane są detale dotyczące realizacji oraz oprawy całego widowiska. Gala Mistrzów Sportu nie może odbyć się bez występów muzycznych. Jedną z gwiazd sobotniego wieczoru będzie Kamil Bednarek. Możemy zdradzić, że to nie jedyne ciekawe nazwisko, które pojawi się na gali.

Najważniejszymi bohaterami będą jednak sportowcy. Spośród dwudziestki nominowanych poznamy tego, który zostanie wybrany najlepszym sportowcem Polski. Ponadto dowiemy się również, kto zwycięży w pozostałych kategoriach.

W tym roku plebiscyt zdominowali lekkoatleci, którzy zgarnęli aż 9 z 20 nominacji. Nie zabrakło oczywiście również przedstawicieli innych dyscyplin, m.in. Roberta Lewandowskiego czy Huberta Hurkacza.

mtu, Polsat Sport