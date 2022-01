O tym, że Insigne może stać się bohaterem sensacyjnego transferu do MLS, mówiło się od kilku miesięcy. Wielu dziennikarzy czy kibiców nie do końca wierzyło jednak w to, że Włoch w wieku 30 lat zdecyduje się na taki ruch. Jak się okazało, Insigne faktycznie przeniesie się do kanadyjskiego klubu.

Z nowym zespołem filigranowy napastnik podpisze pięcioletni kontrakt. W Toronto będzie mógł liczyć na rekordowe zarobki - 11 milionów euro rocznie. Kolejne 4,5 miliona będzie mógł zarobić w postaci różnego rodzaju bonusów. Dość powiedzieć, że aktualna umowa Insigne z Napoli gwarantowała mu zarobki w wysokości około 4,5 miliona. Wychowanek Napoli do Toronto trafi na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu 2021/2022.

#Insigne al #Toronto, è fatta ✍🏼 Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si trasferirà a giugno, in scadenza dal @sscnapoli #Calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 4, 2022

Włoscy dziennikarze donoszą, że Insigne nie będzie jedynym piłkarzem z tego kraju, który przeniesie się do Toronto. Podobną drogą ma podążyć Domenico Criscito, kapitan Genoi, który - podobnie jak Insigne - pochodzi z okolic Neapolu.

Insigne jest wychowankiem Napoli. Łącznie w barwach klubu z południa Włoch rozegrał 415 meczów, w których strzelił 114 goli i zanotował 91 asyst. Kilka miesięcy temu, wraz z kolegami z reprezentacji Włoch, sięgnął po złoty medal mistrzostw Europy.

BS, Polsat Sport