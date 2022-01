Łukasz Teodorczyk kontynuuje swoją piłkarską karierę we Włoszech. Niespełna 31-letni napastnik podpisał kontrakt z rywalizującą w Serie B ekipą Vicenzy.

Pod koniec 2021 roku Udinese ogłosiło rozwiązanie kontraktu z Teodorczykiem za porozumieniem stron. Jak się okazało, na przejście popularnego "Teo" do nowego klubu nie trzeba było długo czekać. We wtorek Vicenza ogłosiła podpisanie umowy z doświadczonym napastnikiem. Teodorczyk związał się z ekipą z Serie B kontraktem do końca sezonu z opcją przedłużenia w przypadku utrzymania się w lidze.

Teodorczyk od 2018 roku był piłkarzem Udinese, jednak nigdy na dobre nie zaistniał w ekipie z Dacia Arena. Łącznie w jej barwach rozegrał 32 spotkania, w których strzelił zaledwie jednego gola. Wcześniej wychowanek Wkry Żuromin ze znacznie lepszymi efektami występował w Dynamie Kijów, a dobre występy w barwach RSC Anderlecht zaowocowały właśnie transferem do Serie A.

Jeśli chodzi o występy w reprezentacji Polski, pochodzący z Żuromina napastnik rozegrał 19 meczów, w których strzelił cztery gole. W 2018 roku zanotował dwa występy podczas mistrzostw świata w Rosji. Jak się okazało, były to jego ostatnie występy w drużynie narodowej.



Powiedzieć, że aktualna sytuacja Vicenzy nie jest najlepsza, to nic nie powiedzieć. Po 17 kolejkach podopieczni Cristiana Brocchiego zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów. W przeszłości barwach tego klubu bronił między innymi Błażej Augustyn.

BS, Polsat Sport