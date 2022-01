W kolejnym meczu 14. kolejki dojdzie do starcia drużyn z dwóch biegunów tabeli PlusLigi. Liderująca Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie zamykającą zestawienie ekipę z Nysy. Kto będzie górą w derbach Opolszczyzny? Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Kędzierzynianie przebrnęli przez pierwszą rundę fazy zasadniczej jak burza. Wygrali trzynaście spotkań, co czyni ich jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Aż dziewięć meczów rozstrzygnęli na swoją korzyść nie tracąc nawet seta.

Zupełnie inaczej wygląda aktualnie bilans drugiej ekipy z Opolszczyzny, czyli Stali Nysa. Podopieczni Daniela Plińskiego fatalnie weszli w sezon, przegrywając aż dwanaście potyczek z rzędu. Koniec roku i zwycięstwo 3:0 na wyjeździe nad LUK Lublin może jednak napawać nadzieją przed drugą częścią sezonu.

Wygrana ta, oprócz zdobyczy punktowej, przyniosła siatkarzom Stali coś jeszcze. Teraz znowu będą mogli liczyć na wsparcie z trybun, bo Klub Kibica Stali Nysa zdecydował się wznowić działalność. Przypomnijmy, że po serii porażek wystosował oświadczenie, w którym poinformował o odejściu od zespołu do momentu, w którym zacznie on osiągać lepsze wyniki i prezentować większe zaangażowanie.

"Jedno jest pewne emocje opadły, a dla każdego z nas Stal Nysa to miłość, której nie można zostawić od tak, zaś Nyski Kocioł to nasz drugi dom. ,,Dom" tworzą ludzie, a więc nasza rodzina musi działać w jak najlepszym porządku i być monolitem. My potrzebujemy Was, a Wy nas, dlatego począwszy od meczu w Kędzierzynie wracamy i z jeszcze większą energią powalczymy z zespołem o każde zwycięstwo, każdy punkt" - czytamy w kolejnym oświadczeniu na Facebooku Klubu Kibica.

Czy wsparcie kibiców poniesie Stal do sprawienia sensacji, a może kędzierzynianie pewnie dopiszą do swojego konta kolejne, czternaste już zwycięstwo?

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stal Nysa od godziny 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

CM, Polsat Sport