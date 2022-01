W meczu 1/16 finału Pucharu Francji będziemy oglądać starcie między dwoma topowymi drużynami Ligue 1. Który zespół okaże się lepszy? Transmisja meczu RC Lens - OSC Lille w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

We wtorkowy wieczór będziemy świadkami starcia ósmej i dziewiątej drużyny z najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. RC Lens skromnie pokonało w poprzedniej rundzie 1:0 Stade Poitevin FC, które na co dzień występuje w Ligue 2. W tamtym meczu 17 minut zagrał Przemysław Frankowski. Z kolei bramkę zdobył Kameruńczyk Ignatius Ganago.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Francji: PSG bezlitosne dla rywala. Hat-trick Kyliana Mbappe

W 1/32 finału Pucharu Francji Lille pokonało 3:1 Auxerre, które również występuje w drugiej fazie rozgrywkowej. Bramki zdobyli Angel Gomes, Jonathan David i Zeki Celik.

Ostatni bezpośredni mecz między tymi drużynami 1:0 zwyciężyło RC Lens. Bramkę w tym meczu zdobył Frankowski. Reprezentant Polski jest czołowy zawodnikiem swojej drużyny i od początku wyróżnia się w rozgrywkach Ligue 1.

W ubiegłym sezonie natomiast dwa razy wygrało Lille. Najpierw 4:0 u siebie, następnie 3:0 na wyjeździe.

Transmisja meczu RC Lens - OSC Lille w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek od godziny 21:00.

MS, Polsat Sport