PlusLiga: Trefl Gdańsk - GKS Katowice. Relacja i wynik na żywo

Mecze pomiędzy ekipami z Gdańska i Katowic były w ostatnich latach bardzo ciekawe. Michał Winiarski, który trenuje Trefla wspomina, że GieKSa jest niewygodnym przeciwnikiem dla jego drużyny.

– Z Katowicami zawsze grało nam się bardzo ciężko. Spotkania najczęściej rozstrzygały się w pięciu setach, więc nastawiamy się na zacięty bój. Myślę, że PlusLiga co kolejkę pokazuje jak bardzo jest wyrównana, a my na pewno będziemy jutro głodni rewanżu za porażkę w pierwszym meczu. Zrobimy wszystko, by tę rundę rewanżową rozpocząć jak najlepiej – mówi Winiarski.

Obydwie ekipy do tej pory zaliczyły po 4 zwycięstwa i 8 porażek, ale w tabeli więcej punktów ma Trefl - 13. Z kolei siatkarze trenowani przez Grzegorza Słabego sięgnęli po 11 punktów. Ich najważniejszych celem na kolejną część sezonu jest zdobycie jak największej liczby oczek i zagwarantowanie sobie bezpiecznej pozycji w tabeli PlusLigi.

- Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie okoliczności i problemy, jakie nas spotykały, to ten rezultat jest naprawdę dobry. Mamy bezpieczną przewagę nad ostatnim zespołem w tabeli i wciąż liczymy się w walce o ósemkę. Wszystko rozstrzygnie się w rundzie rewanżowej - twierdzi dyrektor siatkarskiej sekcji GKS-u Katowice Jakub Bochenek.

psl, Polsat Sport