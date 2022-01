W 14. kolejce PlusLigi dojdzie do starcia drużyn okupujących dolne rejony tabeli. Zarówno Trefl Gdańsk, jak i GKS Katowice nie mogą być usatysfakcjonowane postawą w pierwszej części sezonu, a patrząc na historię spotkań obu ekip, możemy spodziewać się bardzo zaciętego widowiska. Transmisja TV i stream online z meczu Trefl - GKS od 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarze obydwu drużyn swoje ostatnie mecze rozegrali jeszcze przed świętami, 22 grudnia, w ramach 1/16 finału TAURON Pucharu Polski. zawodnicy Trefla zwyciężyli z rywalem z Bielska-Białej 3:0, zapewniając sobie dobre nastroje na krótką przerwę świąteczną.

Do treningów „gdańskie lwy” wróciły 27 grudnia i rozpoczęły przygotowania do starcia z Katowicami. – Ta krótka przerwa nam bardzo dobrze zrobiła. Każdy się troszeczkę zregenerował, przede wszystkim też psychicznie, bo wcześniej było dosyć dużo grania – mówi trener Trefla Michał Winiarski.

GKS Katowice również 22 grudnia mierzył się z rywalem ze Strzelców Opolskich i podobnie jak Trefl wygrał pewnie 3:0. Katowiczanie są na 12. pozycji w tabeli PlusLigi – od dziesiątego zespołu z Gdańska dzielą ich dwa punkty. Jak pokazuje historia bezpośrdenich meczów Trefla z GKS-em, zespoły te bardzo lubią rozgrywać ze sobą tie-breaki. W ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn aż czterokrotnie do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był piąty set. Cztery razy wygrywali go katowiczanie.

– Z Katowicami zawsze grało nam się bardzo ciężko. Spotkania najczęściej rozstrzygały się w pięciu setach, więc nastawiamy się na zacięty bój. Myślę, że PlusLiga co kolejkę pokazuje jak bardzo jest wyrównana, a my na pewno będziemy jutro głodni rewanżu za porażkę w pierwszym meczu. Zrobimy wszystko, by tę rundę rewanżową rozpocząć jak najlepiej – dodaje Winiarski.

psl, Polsat Sport