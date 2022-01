PlusLiga: Trefl Gdańsk przegrał z GKS Katowice

Gospodarze byli osłabieni brakiem Mariusza Wlazłego. Gospodarze zaczęli całkiem dobrze, jednak w pewnym momencie katowiczanie do nich doskoczyli, a w końcówce - dzięki skuteczności Rousseaux - potrafili wyrwać pierwszego seta. Podobną dramaturgię miała druga partia, jednak ta padła łupem Trefla.



Zobacz także: PlusLiga: Asseco Resovia pewnie pokonała Indykpol AZS Olsztyn



Trzeci set to koncert gry gości, którzy wygrali aż 25:13! Czwarta partia ponownie była niezwykle wyrównana, ale również została zakończona wygraną katowiczan. GKS sięgnął więc po pełną pulę.



Przyczynił się do tego przede wszystkim Rousseaux, który zdobył 22 punkty. Mocno pomagali mu także Jakub Jarosz (14 oczek) oraz Gonzalo Quiroga (13). Wśród gospodarzy najlepiej punktującym był Kewin Sasak (20).

Trefl Gdańsk - GKS Katowice 1:3 (23:25, 25:23, 13:25, 24:26)

Trefl Gdańsk: Pablo Crer, Lukas Kampa, Bartłomiej Lipiński, Mateusz Mika, Bartłomiej Mordyl, Kewin Sasak - Maciej Olenderek (libero) - Łukasz Kozub, Patryk Łaba, Dawid Pruszkowski, Moritz Reichert, Karol Urbanowicz

GKS Katowice: Piotr Hain, Jakub Jarosz, Marcin Kania, Micah Ma'a, Gonzalo Quiroga, Tomas Rousseaux - Bartosz Mariański (libero) - Damian Domagała, Kamil Drzazga, Jakub Lewandowski.

Trefl Gdańsk - GKS Katowice 1:3. Skrót meczu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport