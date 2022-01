Turniej Czterech Skoczni: Pierwszy konkurs w Bischofshofen. Relacja i wyniki na żywo

W środę w Bischofshofen odbędzie się trzeci konkurs zaliczany do 70. Turnieju Czterech Skoczni, który pierwotnie zaplanowany był na wtorek w Innsbrucku. Poprzedziły go kwalifikacje, a przystąpiło do nich pięciu Polaków, już bez wycofanego Kamila Stocha. Relacja i wyniki na żywo z konkursu od 16:30.