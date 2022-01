Drużyna Joanny Wołosz wywalczyła Puchar Włoch. Daniele Santarelli górą w starciu kandydatów na selekcjonera

Finałowy turniej Pucharu Włoch rozegrano w Rzymie, a w decydującym spotkaniu zmierzyły się dwie najlepsze obecnie drużyny Serie A. O randze wydarzenia świadczyła obecność na trybunach Sergio Mattarelliego, prezydenta kraju. W półfinale broniące tytułu i prowadzące w tabeli Imoco pokonało 3:1 Busto Arsizio, zaś Igor Gorgonzola Novara dostał awans walkowerem, ponieważ wśród jej rywalek - w zespole Chieri - wykryto cztery przypadki Covid-19.

Decydujący mecz był niezwykle zacięty. Novara zaczęła go lepiej i dzięki skutecznej grze Turczynki Ebrar Karakurt oraz środkowych - Cristiny Chirichelli i Niki Daalderop - prowadziły już 2:0. Ale Conegliano ma w składzie Paolę Egonu. Włoska atakująca w trzech kolejnych setach zdobyła 18 punktów (w sumie 26), a w tie-breaku skończyła 4 z 5 ataków, prowadząc swoją drużynę do trzeciego z rzędu zwycięstwa w Pucharze Włoch. Grą zespołu kierowała Wołosz, która skończyła finałowy mecz z trzema punktami (dwa bloki i atak). Dla reprezentantki Polski to trzeci triumf w Coppa Italia.

Warto dodać, że szkoleniowcy finalistów - Daniele Santarelli i Stefano Lavarini - są wśród czwórki kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Poznamy go w środę 12 stycznia, gdy zbierze się zarząd PZPS.

Wyniki turnieju finałowego Pucharu Włoch siatkarek 2022 (Rzym, 5–6 stycznia):

Półfinały:

2022-01-05: Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio 3:1 (25:16, 24:26, 25:16, 25:23)

2022-01-05: Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri 3:0 (walkower)

Finał Pucharu Włoch siatkarek 2022:

2022-01-06: Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3:2 (19:25, 19:25, 25:21, 25:22, 15:13).

RM, Polsat Sport, pzps.pl