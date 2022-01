Zespół ze Szczecina w ostatniej kolejce potrzebował dogrywki, aby ostatecznie pokonać HydroTruck Radom. To duży sukces tej ekipy, biorąc pod uwagę liczbę nieobecności. Polski Cukier Pszczółka Start z kolei był niezwykle blisko zwycięstwa nad drużyną ze Słupska, ale w końcówce Marcus Lewis dał wygraną Grupa Sierleccy Czarnym.

King ma problemy kadrowe. W ostatnim spotkaniu nie zagrali Jay Threatt, Sherron Dorsey-Walker, Kacper Borowski oraz Djoko Salić, z którym rozwiązano umowę. Do zespołu dołączył co prawda Thomas Davis, ale on sam nie załata wszystkich “dziur”. Sporo teraz zależy więc od powrotu poszczególnych zawodników do gry. W tym czasie jeszcze większe role mają m. in. reprezentant Polski Jakub Schenk oraz były gracz Sacramento Kings i Toronto Raptors, Malachi Richardson.

Ekipa trenera Tane Spaseva wzmocniła się niedawno kilkoma ciekawymi zawodnikami, a poprawa stylu gry jest widoczna - ciągle brakuje jednak zwycięstw. Mike Scott, a także Elijah Wilson oraz były gracz Kinga, Cleveland Melvin mają potencjał, aby w końcu tego dokonać. Ciekawe też jak tym razem zaprezentują się także chociażby tacy gracze jak Mateusz Dziemba i Mateusz Kostrzewski.

Transmisja meczu King Szczecin - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:30.

MC, plk.pl