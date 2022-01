Rajd Dakar: Świetny występ Orlen Teamu. Wyniki 5. etapu

Zawodnicy ORLEN Teamu rywalizują w Rajdzie Dakar po raz 23. Oprócz wspomnianych Przygońskiego i Giemzy to także kierowca Martin Prokop i quadowiec Kamil Wiśniewski. Czwartkowy etap miał różne odcinki specjalne dla motocykli i quadów oraz samochodów.

Zobacz także: Rajd Dakar. Jakub Przygoński: Odczułem ten dzień w kościach



Bardzo dobrze na dzisiejszym odcinku spisali się Kuba Przygoński jego pilot Timo Gottschalk. Załoga ORLEN Team zajęła 5. miejsce i awansowała o jedną pozycję w klasyfikacji generalnej, zbliżając się do upragnionego podium.



– Dzisiejszy odcinek zaliczamy do udanych, choć nawigacja była bardzo trudna. Wyjątkowo nie startowały przed nami motocykle, więc to samochody musiały całkowicie nawigować i robić pierwszy ślad. Trochę wolniej przez to jechaliśmy, ale z Timo nie popełniliśmy błędów. Samochód spisuje się naprawdę dobrze. Wreszcie na nasze twarze wróciły uśmiechy. Czekamy na kolejny etap – mówił Przygoński, który w całym rajdzie do podium traci w tej chwili niespełna 20 minut.



Czwartkowy etap wygrał Henk Lategan. Dla reprezentanta Republiki Południowej Afryki to premierowe zwycięstwo w Dakarze. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej pewnie utrzymuje Nasser Al-Attiyah, który w całym rajdzie triumfował do tej pory trzykrotnie. Poważne kłopoty techniczne miał dziś Carlos Sainz i do Lategana stracił ponad godzinę. Pomocy na trasie udzielał mu Stephane Peterhansel.



Martin Prokop i Viktor Chytka – po błędzie nawigacyjnym w końcówce etapu – dojechali do mety na 18. pozycji. W klasyfikacji generalnej wciąż utrzymują miejsce w czołówce. Do piątkowego etapu wystartują jako 9. załoga.



Ze względu na brak możliwości zapewnienia wystarczających środków zabezpieczenia medycznego organizatorzy Dakaru musieli w czwartek przerwać rywalizację motocyklistów i quadowców. O ile w tym momencie na mecie było aż 49 motocyklistów, to w klasie quadów udało się do niej dojechać jedynie Francuzowi Alexandrowi Giroud. Choć do tej pory bardzo dobrze na trasie radził sobie Kamil Wiśniewski, to na oficjalne wyniki quadowców trzeba jeszcze poczekać.



Swój najlepszy występ w tym roku zanotował Maciej Giemza. Motocyklista dojechał do mety na 14. pozycji. – Cieszę się, że udało mi się zrehabilitować po wczorajszym etapie. Dzisiejszy odcinek był zróżnicowany. Z jednej strony wyschnięte rzeki, z drugiej szybkie partie, a na koniec około 50 kilometrów po wydmach. Udało mi się uniknąć błędów nawigacyjnych, moje tempo też było całkiem dobre. Jutro szósty etap, a potem chwila na regenerację – wskazywał Giemza, który w klasyfikacji generalnej zajmuje 31. lokatę.



Piąty etap wygrał Danilo Petrucci. Włoski motocyklista jest pierwszym zawodnikiem MotoGP w historii, który odniósł etapowe zwycięstwo na Dakarze. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Sam Sunderland przed Matthiasem Walknerem i Adrienem Van Beverenem.

Wyniki 5. etapu Rajdu Dakar (Rijad - Rijad):

klasa UTV: 1. Rodrigo Luppi de Oliveira, Maykel Justo (Brazylia) 4:33.12 2. Marek Goczał, Łukasz Łaskawiec (Polska) strata 2.33 3. Siergiej Kariakin, Anton Własiuk (Rosja) 4.10 ... 9. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) 16.05 15. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska) 29.48 klasyfikacja generalna: 1. Rodrigo Luppi de Oliveira, Maykel Justo (Brazylia) 21:21.33 2. Austin Jones, Gustavo Gugelmin (USA, Brazylia) strata 4.27 3. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) 22.25 ... 6. Marek Goczał, Łukasz Łaskawiec (Polska) 1:04.09 24. Aron Domżała, Maciej Marton (Polska) 6:46.38 samochody: 1. Henk Lategan (RPA/Toyota GR DKR Hilux) 3:53.28 2. Sebastien Loeb (Francja/BRX Hunter T1) strata 1.58 3. Lucio Alvarez (Argentyna/Toyota Hilux Overdrive) 2.10 ... 5. Jakub Przygoński (Polska/Mini John Cooper Works Buggy) 3.20 klasyfikacja generalna: 1. Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota GR DKR Hilux) 17:24.23 2. Sebastien Loeb (Francja/BRX Hunter T1) strata 35.10 3. Lucio Alvarez (Argentyna/Toyota Hilux Overdrive) 51.15 ... 6. Jakub Przygoński (Polska/Mini John Cooper Works Buggy) 1:10.24 motocykle: 1. Danilo Petrucci (Włochy/KTM 450 Rally) 3:23.46 2. Ross Branch (Botswana/Yamaha WR450F Rally) strata 0.02 3. Jose Igancio Cornejp Florimo (Chile/Honda) 0.05 ... 14. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450) 9.02 29. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM 450 Rally) 18.05 klasyfikacja generalna 1. Sam Sunderland (W. Brytania/KTM) 19:01.50 2. Matthias Walkner (Austria/KTM) strata 2.29 3. Adrien van Beveren (Francja/Yamaha) 5.59 ... 31. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna) 1:48.08 34. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM) 2:13.14 quady: 1. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha YFZ 700R) 4:11.47 2. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) strata 30.12 3. Pablo Copetti (USA/Yamaha Raptor) 40.00 klasyfikacja generalna: 1. Alexandre Giroud (Francja/Yamaha YFZ 700R) 23:51.48 2. Pablo Copetti (USA/Yamaha Raptor) strata 27.40 3. Manuel Andujar (Argentyna/Yamaha YFM 700R) 58.39 ... 5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:45.52

Informacja Prasowa, PAP