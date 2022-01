Po nagłym odejściu Sousy przed zarządem PZPN, na czele którego stoi Cezary Kulesza, trudna decyzja. Następca Bońka musi wybrać nowego selekcjonera. Według większości doniesień medialnych ma nim zostać polski trener.

Do tej pory w roli faworyta do objęcia polskiej drużyny narodowej występował Adam Nawałka. Często wymieniani szkoleniowcy to również Jerzy Brzęczek i Michał Probierz. Wszyscy trzej trenerzy są "do wzięcia", gdyż nie są obecnie związani z żadnym klubem.

Ponadto w gronie polskich trenerów, którzy mogliby przejąć reprezentację Polski wymieniany jest również Marek Papszun, który prowadzi Raków Częstochowa. Z innych "zajętych" szkoleniowców, których nazwisko przewijało się w kontekście objęcia kadry mówiło się o Urbanie.

I być może wpis prezesa Bońka wskazuje na to, że to właśnie obecny trener Górnika Zabrze może objąć reprezentację Polski. Były piłkarz m.in. Juventusu czy AS Roma pokusił się o zrobienie rebusu, który kibice chętnie rozwiązywali.

MP (Marek Papszun lub Michał Probierz) + AN (Adam Nawałka) = JU (Jan Urban) - tak należy odczytać zagadkowy wpis Bońka?

Czysta matematyka

MP + AN = JU ??????😂😂😂😂⚽️⚽️⚽️⚽️👍👍👍👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 6, 2022

Przypomnę tekst z poniedziałku z naciskiem na pierwsze nazwisko, bo jest coraz bliżej. 😉 „Panowie Urban, Skorża czy Papszun, czekajcie na telefon, PZPN stać, by rozwiązać Wasz kontrakt, poza tym czego nie robi się dla reprezentacji”. https://t.co/6qtrBVOQMc — Przemysław Iwańczyk (@Iwanczyk_P) January 6, 2022

W poniedziałek prezes PZPN miał spotkać się z pierwszym kandydatem na stanowisko selekcjonera. Rozmowa trwała blisko trzy godziny. Według portalu sport.pl, Kulesza rozmawiał z polskim szkoleniowcem. Być może był to właśnie trener Urban.

