Test na obecność koronawirusa w organizmie Kamila Majchrzaka dał wynik pozytywny. O zakażeniu tenisista poinformował na swoich mediach społecznościowych. To oznacza, że Polak musi wycofać się z rywalizacji w ATP Cup.

"Cześć wszystkim, z przykrością informuję, że otrzymałem pozytywny wynik testu na Covid. W związku z tym faktem jestem zmuszony wycofać się z ATP Cup. Obecnie przestrzegam wszystkich niezbędnych procedur, takich jak izolacja i poinformowanie osób z którymi miałem kontakt. Moi koledzy z reprezentacji również przestrzegali wszystkich niezbędnych kroków, na całe szczęście wszyscy mają się dobrze i są gotowi do walki. Objawy są niewielkie, nie mogę się doczekać powrotu na kort, który nastąpi jak najszybciej to możliwe. Dziękuję za wsparcie. Do boju Polska!" - napisał Majchrzak.

Przypomnijmy, że 25-latek miał zmierzyć się w piątek z Pablo Carreno-Bustą. Przez zakażenie koronawirusem ten pojedynek został odwołany. Miejsce Majchrzaka na korcie w starciu z Hiszpanem zajął Jan Zieliński.

AA, Polsat Sport