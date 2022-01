Khalidov podczas swojej ostatniej walki został znokautowany przez Roberto Soldicia. W efekcie musiał zostać zabrany do szpitala, gdzie przeprowadzono operację. Wygląda na to, że Khalidov nie zamierza jeszcze rezygnować z MMA.

- Poczekam aż zagoją się moje kości, a potem wrócę do treningów. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Co dalej? Zadecydujemy wspólnie. Ja, mój sztab i trenerzy - stwierdził.

Warto przypomnieć, że legenda polskiego MMA ma już na swoim karku 41 lata. Sam zawodnik uważa jednak, że wiek nie przeszkadza mu w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

- Czuje się bardzo dobrze. Muszę tylko poczekać aż wszystko się zagoi. Jeżeli chodzi o mój wiek, to nie ma to z tym nic wspólnego. Gdyby moja kondycja była gorsza, lub gdybym zaczął zwalniać tempo, to już bym to odstawił - ocenił.

Khalidov w opublikowanym filmiku bardzo chwalił swojego ostatniego rywala. Stwierdził, że jego przegrana nie była uwarunkowana stanem fizycznym, ale bardzo dobrym wyszkoleniem przeciwnika. Powiedział, że wyciągnie wnioski z tej porażki.

AA, Polsat Sport