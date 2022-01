Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej: Prezydent podziękował sportowcom

Duda zwykle osobiście uczestniczył w tym wydarzeniu. Tym razem musiał zrezygnować z powodów zdrowotnych - w środę poinformowano o uzyskanym przez niego pozytywnym wyniku testu na obecność COVID-19. Jego list odczytał podczas piątkowej uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie doradca prezydenta Piotr Nowacki.

Duda zaznaczył, że uroczystość jest m.in. okazją do podsumowań. W 2021 roku największą imprezą były przełożone o 12 miesięcy z powodu pandemii igrzyska w Tokio, na których biało-czerwoni wywalczyli 14 krążków.

"Dziękuję za walkę, determinację i poświęcenie, które zaowocowały rekordem medalowym w przypadku występów olimpijskich reprezentacji Polski w XXI wieku" - podkreślił prezydent.

Przypomniał również, że już niedługo odbędą się zimowe igrzyska w Pekinie. Pogratulował tym zawodnikom, którzy już zapewnili sobie kwalifikację.

"Trzymam też kciuki za tych, którzy wciąż o nią walczą i wszystkim życzę sukcesów. (...) Wszystkim uczestnikom życzę zaś, by 2022 rok przyniósł wiele satysfakcji i powrót do normalności" - dodał.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki zwrócił uwagę, że jeszcze nigdy przerwa między igrzyskami nie była tak krótka jak teraz.

"Zmagania olimpijskie w Pekinie to ogromne zadanie dla PKOl. Chodzi o to, aby zorganizować ten wyjazd i powrót bezpiecznie. To dla nas ogromna szansa, żebyśmy mogli sprostać oczekiwaniom widzów i społeczeństwa. To na pewno nie będzie łatwe i proste" - zastrzegł.

Podsumowując miniony rok, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odniesionych w tym czasie sukcesów.

Podczas uroczystości w Warszawie uhonorowano również laureatów wybranych przez kapitułę Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego. Indywidualne wyróżnienie za osiągnięcia w 2021 roku powędrowało do rąk młociarki Anity Włodarczyk, która została doceniona w ten sposób po raz piąty w karierze (poprzednio w 2009 roku oraz w latach 2014-16). Latem w Tokio stanęła na najwyższym stopniu podium. Jest pierwszą na świecie lekkoatletką, która zdobyła trzecie z rzędu olimpijskie złoto w tej samej konkurencji.

Drużyną Roku została czwórka podwójna w składzie: Agnieszka Kobus–Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann. Wioślarki te w stolicy Japonii wywalczyły srebrny krążek. Trenerem Roku wybrano z kolei Aleksandra Matusińskiego, trenera lekkoatletek specjalizujących się w biegu na 400 m. Jego podopieczne w Tokio wywalczyły srebro w sztafecie 4x400 oraz razem z kolegami złoto w sztafecie mieszanej 4x400.

Nagrodę dla Nadziei Olimpijskiej im. Eugeniusza Pietrasika otrzymali kajakarka Julia Olszewska i siatkarz Jakub Majchrzak.

Podczas piątkowego spotkania pożegnano również uroczyście utytułowanych sportowców, którzy oficjalnie zakończyli karierę w ubiegłym roku. W tym gronie znaleźli się: rywalizująca w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska, lekkoatleta Piotr Małachowski, panczenistka Katarzyna Niedźwiedzka (znana bardziej pod panieńskim nazwiskiem Woźniak), jej mąż uprawiający tę samą dyscyplinę Konrad Niedźwiedzki oraz zapaśniczka Agnieszka Wieszczek–Kordus.

BS, PAP