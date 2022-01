Plebiscyt PS i Polsatu: Jak głosowali sportowcy?

Tradycyjnie przed rozstrzygnięciem naszego Plebiscytu poprosiliśmy o typy wszystkich nominowanych w nim sportowców. Każdy miał wybrać najlepszą jego zdaniem trójkę 2021 roku. W zabawie wzięli udział wszyscy oprócz Anity Włodarczyk i Kamila Stocha.



Michalik myślał o Tomali

Zwyciężyła wielka nieobecna, czyli właśnie nasza najlepsza młociarka, która znalazła się na listach 16 osób. Ośmioro z nich wymieniło Włodarczyk na pierwszym miejscu, za które przyznawaliśmy 3 punkty (za drugie 2, za trzecie jeden). Głównym rywalem mistrzyni olimpijskiej z Tokio był najlepszy napastnik świata Robert Lewandowski, którego w trójce widziało 14 sportowców, w tym także ósemka umieściła go na najwyższym miejscu.

O miejsce na podium długo rywalizowali mistrzowie zeszłorocznych igrzysk – chodziarz Dawid Tomala z młociarzem Wojciechem Nowickim. Ostatecznie o cztery punkty lepszy okazał się ten pierwszy. Dawid Tomala zgarnął 26 oczek, Wojciech Nowicki o cztery mniej. Co ciekawe, Tomali nikt nie wskazał na drugim miejscu – dostał siedem razy po 3 pkt, a pięciokrotnie był trzeci. Nowicki odwrotnie – z 11 osób, które na niego postawiły, aż siedem widziało go na drugiej pozycji, a wygrał u dwóch.

Sportowcy przyznawali, że wybór spośród tylu gwiazd, które w minionym roku odniosły tyle sukcesów, nie był łatwy. – Miałem dylemat, bo myślałem też o Dawidzie Tomali, który pasowałby do mojej trójki. Ostatecznie jednak postawiłem na sztafetę mieszaną 4x400 metrów – mówi zapaśnik Tadeusz Michalik, brązowy medalista olimpijski. Także dzięki temu głosowi sztafety poszły łeb w łeb, gromadząc po 14 punktów. Minimalnie wyżej umieściliśmy tę kobiecą. Wprawdzie znalazła się na mniejszej liczbie list niż mieszana (6:11), ale za to aż trzykrotnie na pierwszym miejscu, podczas gdy mieszana nie wygrała w głosowaniu u nikogo.

Odstępstwa od zasad

Lekkoatletyczną grupę w dziesiątce zamknął siódmy Patryk Dobek, za którym ex aequo – z taką samą liczbą punktów i identyczne wskazane miejsca – uplasowały się wioślarki oraz Bartosz Zmarzlik. Trzy głosy oddane na Karolinę Naję i Annę Puławską wystarczyły naszym kajakarkom do zajęcia dziesiątej lokaty. Miejsce na początku drugiej dziesiątki koledze z drużyny skoczków załatwił Piotr Żyła, umieszczając Kamila Stocha na czele listy. I był to jedyny głos oddany na przeżywającego kryzys mistrza z Zębu.

Zasadą było oddawanie głosów na sportowców nominowanych w naszym plebiscycie, ale Dawid Tomala postanowił się wyłamać, stąd miejsce w klasyfikacji dla znakomitego szachisty Jana-Krzysztofa Dudy. A skoro już o wyłomach mowa, Maria Andrejczyk na pierwszym miejscu umieściła Wojciecha Nowickiego i Anitę Włodarczyk.

Wyniki głosowania sportowców na stronie "PS"

