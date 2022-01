Kiedy odbędzie się Puchar Narodów Afryki? 33. edycja PNA miała początkowo być rozegrana latem 2021 roku. Później zmieniono termin na przełom stycznia i lutego 2021. Z powodu pandemii koronawirusa imprezę przesunięto ostatecznie na 2022 rok. Zostanie rozegrana w dniach 9 stycznia – 6 lutego.

Zobacz także: Puchar Narodów Afryki przełożony na 2022 rok

Gdzie zostanie rozegrany PNA? Najlepszych piłkarzy Afryki miało początkowo gościć Wybrzeże Kości Słoniowej. Turniej zostanie ostatecznie odbędzie się w Kamerunie. Mecze będą rozgrywane w pięciu miastach, na sześciu stadionach: Jaunde (Paul Biya Stadium i Stade Ahmadou Ahidjo), Duala (Japoma Stadium), Garoua (Stade Omnisports Roumde Adjia), Bafoussam (Kouekong Stadium), Limbe (Limbe Stadium). Paul Biya Stadium w Jaunde, który może pomieścić na trybunach 60 tysięcy kibiców, będzie areną meczu otwarcia i finału. Kibice będą mogli śledzić z trybun zmagania piłkarzy, ale będą to wyłącznie osoby zaszczepione i w dodatku z negatywnym wynikiem testu.

Kto zagra w Pucharze Narodów Afryki? W turnieju wystąpią 24 reprezentacje. Wśród nich będzie dwóch debiutantów – Gambia i Komory. Z drużyn startujących wcześniej w PNA najdłuższą przerwę miała ekipa Sierra Leone, która po raz ostatni w turnieju finałowym wystąpiła w 1996 roku.

Podział na grupy Pucharu Narodów Afryki

grupa A: Kamerun, Burkina Faso, Etiopia, Republika Zielonego Przylądka

grupa B: Senegal, Zimbabwe, Gwinea, Malawi

grupa C: Maroko, Ghana, Komory, Gabon

grupa D: Nigeria, Egipt, Sudan, Gwinea Bissau

grupa E: Algieria, Sierra Leone, Gwinea Równikowa, Wybrzeże Kości Słoniowej

grupa F: Tunezja, Mali, Mauretania, Gambia.

Jakie są zasady PNA? 24 drużyny podzielono na sześć grup po cztery reprezentacje w każdej. Awans do 1/8 finału wywalczą po dwie czołowe drużyny z każdej z grup oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Zwycięzcy meczów 1/8 finału awansują do ćwierćfinału, następnie do półfinału, a turniej zakończą mecz o 3. miejsce i finał.

Puchar Narodów Afryki po raz pierwszy został rozegrany w 1957 roku w Sudanie. Poprzednia edycja turnieju została rozegrana w 2019 roku w Egipcie. Wygrała wówczas reprezentacja Algierii, która pokonała w finale Senegal 1:0, a gola na wagę zwycięstwa strzelił już w 2. minucie Baghdad Bounedjah. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Nigerii.

Terminarz meczów Pucharu Narodów Afryki:

Faza grupowa PNA

grupa A:

2022-01-09: Kamerun – Burkina Faso (niedziela, godzina 17.00)

2022-01-09: Etiopia – Republika Zielonego Przylądka (niedziela, godzina 20.00)

2022-01-13: Kamerun – Etiopia (czwartek, godzina 17.00)

2022-01-13: Republika Zielonego Przylądka – Burkina Faso (czwartek, godzina 20.00)

2022-01-17: Republika Zielonego Przylądka – Kamerun (poniedziałek, godzina 17.00)

2022-01-17: Burkina Faso – Etiopia (poniedziałek, godzina 17.00)

grupa B:

2022-01-10: Senegal – Zimbabwe (poniedziałek, godzina 14.00)

2022-01-10: Gwinea – Malawi (poniedziałek, godzina 17.00)

2022-01-14: Senegal – Gwinea (piątek, godzina 14.00)

2022-01-14: Malawi – Zimbabwe (piątek, godzina 17.00)

2022-01-18: Malawi – Senegal (wtorek, godzina 17.00)

2022-01-18: Zimbabwe – Gwinea (wtorek, godzina 17.00)

grupa C:

2022-01-10: Maroko – Ghana (poniedziałek, godzina 17.00)

2022-01-10: Komory – Gabon (poniedziałek, godzina 20.00)

2022-01-14: Maroko – Komory (piątek, godzina 17.00)

2022-01-14: Gabon – Ghana (piątek, godzina 20.00)

2022-01-18: Gabon – Maroko (wtorek, godzina 20.00)

2022-01-18: Ghana – Komory (wtorek, godzina 20.00)

grupa D:

2022-01-11: Nigeria – Egipt (wtorek, godzina 17.00)

2022-01-11: Sudan – Gwinea Bissau (wtorek, godzina 20.00)

2022-01-15: Nigeria – Sudan (sobota, godzina 17.00)

2022-01-15: Gwinea Bissau – Egipt (sobota, godzina 20.00)

2022-01-19: Gwinea Bissau – Nigeria (środa, godzina 20.00)

2022-01-19: Egipt – Sudan (środa, godzina 20.00)

grupa E:

2022-01-11: Algieria – Sierra Leone (wtorek, godzina 14.00)

2022-01-12: Gwinea Równikowa – Wybrzeże Kości Słoniowej (środa, godzina 20.00)

2022-01-16: Wybrzeże Kości Słoniowej – Sierra Leone (niedziela, godzina 17.00)

2022-01-16: Algieria – Gwinea Równikowa (niedziela, godzina 20.00)

2022-01-20: Wybrzeże Kości Słoniowej – Algieria (czwartek, godzina 17.00)

2022-01-20: Sierra Leone – Gwinea Równikowa (czwartek, godzina 17.00)

grupa F:

2022-01-12: Tunezja - Mali (środa, godzina 14.00)

2022-01-12: Mauretania – Gambia (środa, godzina 17.00)

2022-01-16: Gambia - Mali (niedziela, godzina 14.00)

2022-01-16: Tunezja – Mauretania (niedziela, godzina 17.00)

2022-01-20: Gambia – Tunezja (czwartek, godzina 20.00)

2022-01-20: Mali – Mauretania (czwartek, godzina 20.00)

Faza pucharowa PNA 2022:

1/8 Finału

2022-01-23: 2A – 2C (niedziela, godzina 17.00)

2022-01-23: 1D – 3B/E/F (niedziela, godzina 20.00)

2022-01-24: 2B – 2F (poniedziałek, godzina 17.00)

2022-01-24: 1A – 3C/D/E (poniedziałek, godzina 20.00)

2022-01-25: 1B – 3A/C/D (wtorek, godzina 17.00)

2022-01-25: 1C – 3A/B/F (wtorek, godzina 20.00)

2022-01-26: 1E – 2D (środa, godzina 17.00)

2022-01-26: 1F – 2E (środa, godzina 20.00)

ćwierćfinały

2022-01-29: I ćwierćfinał (sobota, godzina 17.00)

2022-01-29: II ćwierćfinał (sobota, godzina 20.00)

2022-01-30: III ćwierćfinał (niedziela, godzina 17.00)

2022-01-30: IV ćwierćfinał (niedziela, godzina 20.00)

półfinały

2022-02-02: I półfinał (wtorek, godzina 20.00)

2022-02-03: II półfinał (środa, godzina 20.00)

mecze o medale

2022-02-06: o 3. miejsce (niedziela, godzina 17.00)

2022-02-06: FINAŁ (niedziela, godzina 20.00).

WYNIKI PUCHARU NARODÓW AFRYKI 2022

RM, Polsat Sport