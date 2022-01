Podpowiadamy Kuleszy! Plusy i minusy kandydatów na selekcjonera

Choć Zbigniew Boniek w swoim rebusie sugeruje, że reprezentację Polski przejmie Jan Urban, to wygląda jednak na to, że na 90 procent selekcjonerem będzie ponownie Adam Nawałka, jeśli osiągnie porozumienie z PZPN w sprawach finansowych (co nie musi być łatwe) oraz w kwestii swojego sztabu i warunków pracy. Czy Nawałka to najlepszy kandydat? Przeanalizowaliśmy wady i zalety polskich kandydatów. Niebawem przeanalizujemy trenerów z zagranicy.