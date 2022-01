Od tego meczu obie drużyny rozpoczną 2022 rok. Liderki z Rzeszowa przyjadą do Łodzi, by zgarnąć pełną pulę. ŁKS Commercecon Łódź zapewne jednak tanio skóry nie sprzeda. Mecz ŁKS Commercecon Łódź - Developres BELLA DOLINA Rzeszów w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.