Trochę lepiej mecz rozpoczęli gospodarze, którzy po trójce Jonaha Mathewsa prowadzili 5:0. Jak na to odpowiedziała Arged BM Stal? Rewelacyjną serią 19:0! Na szczególne wyróżnienie w tym fragmencie zasługiwał Kobi Simmons, który zdobył aż 10 punktów. Dopiero po kilku minutach przerwał to rzutami wolnymi Kamil Łączyński. Po 10 minutach było 16:25.

Drugą kwartę Anwil rozpoczął od serii 8:0 i po kolejnych akcjach Dykesa przegrywał już tylko punktem! Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, ale to ostrowianie cały czas byli stroną przeważającą. Po późniejszej trójce Jamesa Florence’a goście uciekali na dziewięć punktów. Podobnymi rzutami odpowiadał na to jednak Jonah Mathews. Ostatecznie dzięki trafieniu z dystansu Jamesa Bella po pierwszej połowie było tylko 45:47.

Kobi Simmons i Michael Young pomagali ekipie trenera Igora Milicicia utrzymywać przewagę na początku trzeciej kwarty. Anwil ciągle był jednak bardzo blisko, bo niesamowite trójki trafiał Mathews. Dwie akcje z rzędu Kyndalla Dykesa dały włocławianom prowadzenie! Ostatecznie dzięki kolejnej akcji Mathewsa po 30 minutach było 72:69.

Kolejna część spotkania była niezwykle zacięta. Ciągle nie do zatrzymania był Mathews i mimo reakcji Palmera oraz Kuliga, to ekipa trenera Przemysława Frasunkiewicza miała inicjatywę. Po trafieniach Łączyńskiego uciekała nawet na osiem punktów. W końcówce przyjezdni nie byli w stanie na to odpowiedzieć, a rywale powiększali przewagę! Ostatecznie zwyciężyli 107:88!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jonah Mathews, który zdobył aż 38 punktów, 5 asyst i 3 zbiórki. W ekipie gości wyróżniał się Kobi Simmons z 20 punktami i 5 zbiórkami.

Anwil Włocławek - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 107:88 (16:25, 29:22, 27:22, 35:19)

Anwil Włocławek: Jonah Mathews 38, Kyndall Dykes 19, Luke Petrasek 18, Kamil Łączyński 14, James Bell 8, Ziga Dimec 6, Maciej Bojanowski 2, Łukasz Frąckiewicz 2, Szymon Szewczyk 0, Alex Olesinski 0

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski: Kobi Jordan Simmons 20, James Palmer Jr. 19, Damian Kulig 15, Michael Young 14, James Florence 11, Jakub Garbacz 5, Trey Drechsel 4, Denzel Andersson 0, Jarosław Mokros 0, Jakub Wojciechowski 0

PN, plk.pl