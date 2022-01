2021 rok był kapitalny dla Tomali, który sensacyjnie sięgnął po złoty medal olimpijski w Tokio w chodzie na 50 kilometrów. To pozwoliło zająć mu wysokie czwarte miejsce w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. Po otrzymaniu statuetki urodzony w Tychach 32-latek zdradził swoje szczodre plany charytatywne.

- Oddaję swój medal na licytację, który wywalczyłem w zeszłym roku. Wierzę, że teraz pomoże on komuś innemu stanąć na nogi. Pozdrawiam Kacperka. Wyciągamy portfele i jedziemy na bogato. Muszę też o tym wspomnieć, że otwieram fundację "To mali zwycięzcy", w której będę chciał wspierać dzieciaki, które mają troszkę trudniej niejeden z nas. Chciałbym wspierać dzieciaki z domu dziecka oraz chore, po to, aby stanęły na nogi. Mam nadzieję, że wspólnie zrobimy coś dobrego i ten medal przyniesie nie tylko mnie, ale również innym - powiedział Tomala.

KN, Polsat Sport