To największy hit weekendu w Energa Basket Lidze! Anwil podejmuje mistrzów - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski, a to oznacza powrót trenera Igora Milicicia do Włocławka. Transmisja meczu Anwil Włocławek - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.