Po odejściu Paulo Sousy piłkarze polskiej drużyny narodowej nadal pozostają bez szkoleniowca. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że jednym z kandydatów na jego następcę jest Cannavaro. Doszło już do spotkania Kuleszy z legendą włoskiej piłki nożnej.

Według informacji podanych przez Di Marzio podczas rozmowy były środkowy obrońca miał otrzymać propozycję dwuletniego kontraktu. 136-krotny reprezentant Italii stwierdził, że potrzebuje jeszcze kilku dni na podjęcie decyzji. Mistrz świata z 2006 roku jest zainteresowany pracą z reprezentacją Polski, ale martwi go krótki czas do meczu z Rosją w barażach eliminacji do mistrzostw świata 2022.

Cannavaro oprócz bogatej kariery jako piłkarz ma za sobą doświadczenie na ławce trenerskiej. Prowadził m.in.: Tianjin Tianhai, Al-Nassr Riad oraz Guangzhou FC. Przez chwilę pełnił również funkcję selekcjonera reprezentacji Chin.

Warto przypomnieć, że wśród kandydatów do przejęcia polskiej kadry jest jeszcze jeden legendarny włoski piłkarz. Współpracą z polską reprezentacją ma być zainteresowany Andrea Pirlo.

