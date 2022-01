PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów. Relacja i wynik na żywo

Siatkarze Indykpol AZS Olsztyn nieudanie rozpoczęli nowy, 2022 rok. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera, w jego debiucie w biało-zielonych barwach, ulegli na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów 0:3. Najbliżej zwycięstwa, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur była w pierwszym secie, kiedy to prowadziła 19:16. W drugiej i trzeciej partii górą byli gospodarze, którzy zasłużenie zdobyli komplet punktów. W ligowej tabeli, Indykpol AZS spadł na 7. miejsce (21 pkt.).

Czy takie spotkania długo pozostają w pamięci siatkarzy? – Każdą porażkę jest ciężko wyrzucić z głowy – przyznaje Karol Butryn, atakujący akademików z Kortowa. – Dużo myśleliśmy na ten temat. Był to nasz pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Mam nadzieję, że wyciągniemy dużo wniosków, co przełoży się to na kolejny mecz - zaznaczył i dodał: – Element, który nas zawiódł w tym spotkaniu, to zagrywka. Za dużo popełnialiśmy błędów i „nie dawaliśmy” piłki Resovii, aby mogła rozegrać akcję.

Szansą na odniesienie pierwszego zwycięstwa w nowym roku, będzie sobotnie spotkanie z PGE Skrą Bełchatów w Iławie (godz. 14:45). Zawodnicy prowadzeni przez Slobodana Kovaca, mają już na swoim koncie wygraną w 2022 roku – bełchatowianie w miniony wtorek pokonali przed własną publicznością Cuprum Lubin 3:1. Statuetkę MVP otrzymał Mateusz Bieniek, a najlepiej punktującym zawodnikiem w ekipie PGE Skry był Aleksander Atanasijevic. W tabeli ekipa z Bełchatowa jest na 4. pozycji (30 pkt.).

Na relację z meczu Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów zapraszamy na Polsatsport.pl. Początek od godziny 14:45.

A.J., indykpolazs.pl