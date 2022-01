Po zaledwie jednym dniu odpoczynku już dziś skoczkowie wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. W Bischofshofen wystąpi pięciu naszych reprezentantów: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot największe szanse na dobry występ w Austrii daje Piotrowi Żyle, który w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zajął 15. miejsce.

- Wszyscy w sztabie trenerskim naszej kadry twierdzą zgodnie, że idzie ku lepszemu. I tego się trzymajmy. Na pewno Piotrka stać już na skoki w drugiej dziesiątce. Jeśli źle dojedzie do zeskoku, to jego styl w locie jest trochę rozpaczliwy, lądowanie nie najlepsze, ale potrafi już oddawać całkiem dobre, pojedyncze skoki. Dawid Kubacki pokazał w ostatnich zawodach, że potrafi albo bardzo dobrze skoczyć, jego jeden skok przypominał pod względem stylu i odległości tego dawnego Dawida, albo całkiem zepsuć swoją próbę. Drugi skok był bardzo spóźniony, odbijał się za progiem prawie z powietrza. Ma przebłyski, zrobił krok do przodu, ale jego forma jest nieustabilizowana i on według mnie wymaga spokojnego treningu.

- U pozostałych zawodników nie widzę większych postępów i szans na dobry wynik w Austrii. Paweł Wąsek jeśli ma dobry wiatr, to potrafi coś ugrać, ale i tak nie daje mu to wejścia do pierwszej trzydziestki. Jakub Wolny skacze dużo poniżej oczekiwań, nie mówiąc już o Andrzeju Stękale, który nie był w stanie ani raz zakwalifikować się do finałowej rundy. Kilka razy w nich przepadł i jak sam przyznaje frustracja zaczyna u niego coraz bardziej narastać – mówi nam Rafał Kot.

