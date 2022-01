Ostatniego dnia czempionatu odbywającego się w hali Thialf panie będą rywalizować w biegu drużynowym oraz wyścigach ze startu wspólnego i na 1000 metrów. Mężczyźni natomiast staną na starcie biegów masowego oraz na półtora kilometra i 500 metrów. Transmisja ME w łyżwiarstwie szybkim w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go.

W piątek, pierwszego dnia imprezy, reprezentantki Polski - Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek i Karolina Bosiek - zdobyły złoty medal w wyścigu drużynowym podczas rozpoczętych w piątek mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim.

Po złotym medalu w drużynowym sprincie kobiet tym razem na podium mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim stanęli polscy sprinterzy. Marek Kania, Damian Żurek i Piotr Michalski wywalczyli w sobotę w Heerenveen brązowy medal w drużynowym sprincie.

Polacy jechali w ostatnim wyścigu razem z Norwegami. Ostatecznie Piotr Michalski finiszował niespełna sekundę za Haarvardem Lorentzenem, ale wystarczyło to do zajęcia trzeciego miejsca. Zwyciężyli Holendrzy przed Norwegami.

Biało-Czerwoni podkreślają, że choć w Heerenveen odbywają się mistrzostwa Europy, to jednak ich przygotowania są wyłącznie ukierunkowane na igrzyska. – Teraz potrenowaliśmy trochę mocniej. Z mistrzostw Europy nie wracamy jeszcze do kraju tylko jedziemy na zgrupowanie do Inzell. Tam skupimy się głównie na elementach szybkościowych i żeby poprawić mój czas otwarcia. Czuję, że brakuje mi szybkości, bo teraz skupialiśmy się na tym, żeby był ciężki trening. Mamy miesiąc i myślę, że zrobimy to, co trzeba – mówiła Ziomek.



– Na pewno jeszcze jest troszkę pracy. Wydaje mi się, że jeśli wszystko pójdzie dobrze i będziemy trenować w Inzell na szybkim lodzie, to na pewno ta forma pójdzie do przodu. Będzie można się już skupić na tym, na czym trzeba i dowieźć to do Pekinu – dodała Wójcik.



Niedziela będzie ostatnim dniem mistrzostw Europy w Heerenveen. Zmagania rozpoczną się o godzinie 14:00, a w programie są biegi masowe kobiet i mężczyzn oraz rywalizacja na 1000 metrów kobiet, a także 1500 i 500 metrów mężczyzn. Na tym ostatnim dystansie powalczy m.in. Marek Kania.

A.J., Polsat Sport, PAP