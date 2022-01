Ogromne osłabienie GKS Katowice. Czterech siatkarzy wyłączonych ze składu

"GKS Katowice przystąpi do meczu z Asseco Resovią Rzeszów w okrojonym składzie z powodów zdrowotnych. Ze względu na gorsze samopoczucie i troskę o zdrowie całej drużyny do składu meczowego nie zostali zgłoszeni Jakub Jarosz, Damian Domagała, Jakub Szymański i Dawid Ogórek. Reszta zawodników jest zdrowa i gotowa do gry w niedzielnym spotkaniu" – przeczytaliśmy w komunikacie, który klub opublikował w mediach społecznościowych.

Mecz Asseco Resovia – GKS Katowice zostanie rozegrany w niedzielę 9 stycznia o godzinie 17.30. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze tegoroczne mecze. Rzeszowianie pokonali u siebie Indykpol AZS Olszytn 3:0, a GKS wygrał na wyjeździe z Treflem Gdańsk 3:1.

Relacja na żywo z meczu Asseco Resovia – GKS Katowice.

RM, Polsat Sport