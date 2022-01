70. Turniej Czterech Skoczni przeszedł do historii, a mimo to najlepsi zawodnicy świata zostali w Bischofshofen, gdzie rywalizują w konkursach Pucharu Świata na skoczni im. Paula Ausserleitnera. Ich występy podsumujemy w programie "Polskie Skocznie". Transmisja i stream online w niedzielę od godziny 20:00 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.