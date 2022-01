Przed nami starcie dwóch gigantów Serie A. AS Roma podejmie Juventus. Który zespół okaże się lepszy w meczu 21. kolejki włoskiej ekstraklasy? Relacja i wynik na żywo meczu AS Roma - Juventus na Polsatsport.pl.

"Stara Dama" obecnie znajduje się na piątym miejscu w tabeli Serie A. Piłkarze klubu z Turynu byli w stanie zgarnąć 35 punktów w 20 ligowych spotkaniach. W ostatnim meczu "Bianconeri" stanęli naprzeciwko SSC Napoli. Mecz zakończył się remisem 1:1. Wtedy bramkę dla Juventusu zdobył Federico Chiesa.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Zieliński zakażony koronawirusem!

AS Roma ma zaledwie trzy punkty straty do swoich najbliższych rywali. Rzymianie w poprzednim starciu mierzyli się z ekipą AC Milan. Zespół z Mediolanu bez problemu poradził sobie z przeciwnikami. Zawodnicy ekipy ze stolicy Włoch przegrali 1:3. Jedynego gola dla Romy strzelił Tammy Abraham. Było to siódme trafienie Anglika w Serie A.

Ostatnie spotkanie między Romą a Juventusem zakończyło się triumfem turyńczyków 1:0.

Relacja i wynik na żywo meczu AS Roma - Juventus na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:30.

AA, Polsat Sport