Przed rozpoczęciem sezonu 2019/2020 Bieniek podpisał umowę z włoską ekipą Cucine Lube Civitanova. Reprezentant Polski na Półwyspie Apenińskim miał spędzić trzy lata. Mimo to wrócił do PlusLigi już po jednym sezonie. Został bowiem wypożyczony do PGE Skry Bełchatów.

Nie wiadomo jednak, jakie plany na następną kampanię ma Bieniek. Warto zaznaczyć, że jego umowa z włoskim zespołem nie kończy się wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Oznacza to, że mistrz świata z 2018 roku powinien jeszcze wrócić do Italii. Głos w tej sprawie zabrał szef Cucine Lube Civitanova Beppe Cormio.

- Mateusz ma z nami kontrakt jeszcze na dwa lata, chodzi o sezony 2022/2023 i 2023/2024. Jeśli dojdziemy do porozumienia w sprawie transferu do Skry lub do innego polskiego klubu, to będzie mógł zostać w Polsce - stwierdził Cormio w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Możliwe więc, że Bieniek na dłużej zostanie w PlusLidze. Nie jest to jednak pewne.

AA, Polsat Sport