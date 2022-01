W ostatniej akcji niedzielnego meczu PlusLigi z Aluron CMC Wartą Zawiercie środkowy Trefla Gdańsk Pablo Crer nieszczęśliwie upadł i doznał kontuzji kolana. Wyniki badań potwierdziły niestety najgorszy z możliwych scenariuszy. Argentyńczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. To oznacza, że do końca sezonu nie zobaczymy go już na boisku. "Trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, Pablo!" – napisał klub w komunikacie.