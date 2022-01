Serie A: Krzysztof Piątek musi poczekać na debiut w meczu Fiorentiny

Krzysztof Piątek nie zadebiutuje w barwach ACF Fiorentina w poniedziałkowym meczu z Torino FC. Reprezentant Polski nie znalazł się w kadrze na to spotkanie.

Piątek wiąże duże nadzieje z powrotem do Serie A. Wszak to na włoskich boiskach strzelał gola za golem i pokazał się kibicom w całej Europie. Być może we Florencji odbuduje dawną formę.

Snajper w miniony piątek oficjalnie dołączył do Fiorentiny, a już dziś ekipa z Florencji rozegra kolejny ligowy mecz. W 21. kolejce Serie A zmierzy się na wyjeździe z Torino. Vincenzo Italiano podał kadrę zespołu na to spotkanie.

Nie ma w niej Krzysztofa Piątka. Polak najwyraźniej potrzebuje jeszcze czasu na to, by odnaleźć się w nowym otoczeniu. W kadrze "Violi" znalazł się za to inny Polak. Mowa tu o bramkarzu Bartłomieju Drągowskim.

