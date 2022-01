W 14. kolejce TAURON Ligi dojdzie do starcia beniaminka UNI Opole z IŁ Capital Legionovią Legionowo, która rok kalendarzowy zakończyła tuż za plecami Developresu i Chemika. Która ekipa okaże się lepsza? Transmisja meczu UNI Opole - IŁ Capital Legionovia Legionowo w Polsacie Sport. Początek o 17:30.

Zespół z Opola zaskakująco dobrze zaaklimatyzował się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Siatkarki prowadzone przez Nicolę Vettoriego po awansie do TAURON Ligi grają przyzwoicie. Z 16 punktami na koncie po trzynastu rozegranych spotkaniach zajmują ósmą lokatę w tabeli. W ostatniej kolejce opolanki pewnie pokonały drużynę Joker Świecie 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga: Siatkarki Chemika zdeklasowały rywalki w hicie kolejki



Obecny sezon do udanych mogą zaliczyć zawodniczki z Legionowa. IŁ Capital Legionovia wygrała do tej pory dziesięć z trzynastu meczów. Niewątpliwie duży wkład ma w to Olivia Różański, która znajduje się na drugim miejscu wśród najlepiej punktujących zawodniczek. Z kapitalnej strony ma parkiecie prezentuje się również Izabela Lemańczyk. Libero z Legionowa czterokrotnie w tym sezonie była wybierana MVP meczu.



Pierwszy mecz pomiędzy obiema ekipami zakończył się niespodziewanym zwycięstwem beniaminka. Czy i tym razem opolanki będą w stanie pokonać ekipę z Mazowsza?



PN, Polsat Sport