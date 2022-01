Tymoteusz Puchacz został wypożyczony na resztę sezonu 2021/22 z Unionu Berlin do prowadzącego w tureckiej ekstraklasie Trabzonsporu - poinformował na oficjalnej stronie internetowej klub piłkarskiej Bundesligi.

W barwach stołecznego klubu 22-letni Puchacz nie rozegrał żadnego meczu w lidze ani Pucharze Niemiec, za to wystąpił w siedmiu spotkaniach Ligi Konferencji. Miał w nich dwie asysty.

"Jesteśmy zadowoleni z postawy Tymoteusza. Tym wypożyczeniem chcemy stworzyć mu możliwość zbierania doświadczenia meczowego przez pół roku, czego nie możemy mu w tej chwili zagwarantować u nas. Trabzonspor to bardzo dobry partner, który posiada w kadrze dużo jakościowych zawodników i ma udany sezon. To doświadczenie pomoże w dalszym rozwoju, zanim wróci do nas 1 lipca" - powiedział Oliver Ruhnert, zarządzający profesjonalnymi piłkarzami w Union Berlin.

Po 20 kolejkach tureckiej ekstraklasy Trabzonspor ma 49 punktów. Wicelider Konyaspor ma do niego 10 "oczek" straty.

BS, PAP