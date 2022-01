Siatkarze reprezentacji Estonii do tej pory sześciokrotnie występowali w finałach mistrzostw Europy. Zadebiutowali w 2009 roku, a dwukrotnie zdołała wyjść z grupy (2011, 2015). Estończycy liczyli na więcej w ostatnim turnieju ME 2021, w którym byli współgospodarzami. W rywalizacji grupowej w Tallinnie jednak mocno rozczarowali. Brzemienna w skutkach była porażka w pierwszym meczu z Łotwą (1:3). Później pokonali 3:2 Słowację, jednak porażki 0:3 z Niemcami, 2:3 z Chorwacją i 0:3 z Francją zepchnęły Estończyków na ostatnie miejsce w tabeli.

Zobacz także: Zaskakująca zmiana rywala Jastrzębskiego Węgla!

Być może rozczarowanie spowodowane tym występem doprowadziło do zmiany selekcjonera. Podczas spotkania zarządu, prezes federacji Hanno Pevkur zadzwonił także do trenera Cedrika Enarda i podziękował mu za pracę w imieniu całej estońskiej rodziny siatkarskiej. Warto zaznaczyć, że Enard dla pracy z Estończykami zrezygnował z roli asystenta w reprezentacji Francji, przez co nie miał okazji pojechać na igrzyska do Tokio...

Zastąpił go 42-letni Fabio Soli, który ma spore doświadczenie w siatkówce klubowej, zwłaszcza we włoskiej Serie A. Jako pierwszy trener prowadził Fenerbahce Stambuł (2012–13), Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (2014–16), Bunge Rawenna (2016–18), Vero Volley Monza (2018–20) oraz Top Volley Cisterna (od 2021 roku). Pracował również w sztabie reprezentacji Włoch. Wcześniej, w roli siatkarza grał m.in. w Modenie i Perugii.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez ESTVolleyball (@estvolleyball)

– Chciałem zostać selekcjonerem jakiejś reprezentacji, odkąd pracowałem jako główny trener. Czuję, że Estonia jest dla mnie odpowiednim miejscem, ponieważ chcę się rozwijać i czuję, że ta drużyna również chce się rozwijać – skomentował swą nominację Soli.

Po raz pierwszy pod wodzą nowego szkoleniowca drużyna zbierze się pod koniec kwietnia. Rozpocznie wówczas przygotowania do Europejskiej Złotej Ligi oraz do eliminacji ME 2023, które zaplanowano na sierpień.

RM, Polsat Sport