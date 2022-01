FEN 38: Kamil Kraska i Tato Primera dodani do karty walk

Tato Primera (17-11, 10 KO, 2 SUB) podejmie Kamila Kraskę (7-1, 3 KO, 3 SUB) podczas gali FEN 38: LOTOS Fight Night. Wydarzenie odbędzie się 22 stycznia w Arenie Ostrów. Pojedynek odbędzie się w limicie umownym do 79 kilogramów.