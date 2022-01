Między jednym a drugim słynnym klasykiem weźmie udział w wyścigu Tirreno-Adriatico (7-13 marca). Alaphilippe przedstawił program swoich startów przy okazji prezentacji belgijskiej ekipy Quick-Step, której zawodnikiem jest od 2014 roku.

W przeciwieństwie do poprzednich sezonów francuski specjalista od wyścigów jednodniowych nie wystartuje w Dookoła Flandrii, by lepiej przygotować się do klasyków ardeńskich - Walońskiej Strzały, którą wygrał trzykrotnie, i Liege-Bastogne-Liege, w którym regularnie mu się nie wiedzie, od kiedy w 2015 roku zajął drugie miejsce.

- Któregoś dnia wrócę do Flandrii, to pewne - zadeklarował 29-letni kolarz, który drugą część sezonu poświęci na występ w lipcowym Tour de France, a następnie w mistrzostwach świata, zaplanowanych na koniec września w Australii.

- W Tourze będę chciał powalczyć o zwycięstwa etapowe. Nie mamy ekipy na klasyfikację generalną i nie ona będzie naszym celem - zauważył Francuz, który od 2018 roku wygrał w "Wielkiej Pętli" sześć etapów i przez 18 dni jechał w koszulce lidera.

Urodzony w Saint-Amand-Montrond Alaphilippe jest pierwszym w historii dwukrotnym mistrzem świata z Francji. Tytuły wywalczył we włoskiej Imoli (2020) i belgijskim Leuven (2021).