Kamil Stoch wraca do rywalizacji w zawodach Pucharu Świata. Trzykrotny mistrz olimpijski wystartuje w kwalifikacjach do zbliżających konkursów w Zakopanem. Takie informacje przekazał na antenie Radia Zet sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Skoczek podjął decyzję o powrocie po konsultacji z trenerami.

- Kamil porozmawiał ze sztabem szkoleniowym i ustalił, że startuje. Widzimy się w weekend - powiedział Winkiel programie "Gość Radia Zet".

Przypomnijmy, że Stoch wycofał się z austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni. Powodem rezygnacji z udziału w zmaganiach był wyraźny spadek formy 34-latka. Zarówno w Oberstdorfie, jak i w Ga-Pa nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursowej. Warto dodać, że w swojej bogatej karierze Stoch aż trzykrotnie wygrywał TCS.

Aktualny mistrz olimpijski postanowił wrócić do Polski. Przez kilka dni odpoczywał, a następnie rozpoczął treningi na Wielkiej Krokwi. To właśnie tam w najbliższy weekend odbędą się dwa konkursy - drużynowy (w sobotę) i indywidualny (w niedzielę). Natomiast w piątek zostaną rozegrane kwalifikacje do niedzielnego konkursu.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stoch zajmuje 16. miejsce i jest to najwyższa lokata spośród wszystkich reprezentantów Polski. Na 21. pozycji plasuje się Piotr Żyła. Prowadzi Ryoyu Kobayashi. Japończyk w zeszłym tygodniu cieszył się ze zwycięstwa w 70. Turnieju Czterech Skoczni.

