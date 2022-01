Kiedy poznamy nowego selekcjonera? Rozmowy mogą się przedłużyć

Taką informacje przekazał Cezary Kulesza, cytowany przez meczyki.pl. Jak stwierdził, dużo zależy od szczegółów umowy i zawartych w niej zapisów.

- Nigdzie nie powiedziałem, że 19 stycznia to sztywny termin, tylko, że będę się starał wyjaśnić sprawę do tego terminu. Ale nie potrafię powiedzieć, czy to będzie wcześniej, czy może dzień później. To będzie uzależnione od pracy prawników z obu stron, którzy na pewno będą chcieli coś do umowy dodać, coś od niej odjąć. Ja zrobię wszystko, żeby zapisy były z korzyścią dla PZPN. 19 stycznia to nie jest sztywny termin - zapowiedział.

Przypomnijmy, że 19 stycznia ma odbyć się zebranie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy Kulesza planował wskazać swojego kandydata, którego miałby zatwierdzić Zarząd.

Prezes PZPN prowadzi rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Wśród nich znalazł się m.in. Fabio Cannavaro. Zdobywca "Złotej Piłki" za 2006 rok pojawił się nawet w Warszawie, gdzie osobiście rozmawiał z Kuleszą. Ostatecznie nie została złożona żadna oferta, a we wtorek rano włoskie media poinformowały, iż Cannavaro nie będzie ubiegał się o stanowisko.

W tej sytuacji na faworyta wyścigu o funkcję selekcjonera wyrósł Adam Nawałka, który prowadził kadrę w latach 2013-2018. Kandydaturę 65-latka popierają reprezentanci Polski. Na razie Nawałka przebywa na wakacjach, lecz gdy wróci do kraju, prawdopodobnie usiądzie do rozmów z PZPN.

mtu, Polsat Sport