ME w piłce ręcznej 2022 mężczyzn zostaną rozegrane w dniach 13-30 stycznia na Węgrzech i w Słowacji. Wśród 24 drużyn, które powalczą o mistrzostwo Europy będzie reprezentacja Polski. Jaki jest terminarz ME w piłce ręcznej mężczyzn 2022? Kiedy grają Polacy?

ME w piłce ręcznej 2022 rozpoczną się 13 stycznia, a gościć je będą 3 węgierskie i 2 słowackie miasta. Reprezentacja Polski swoje spotkania pierwszej fazy grupowej (fazy wstępnej) rozgrywać będzie w stolicy Słowacji - Bratysławie, a rywalami Polaków będą kolejno Austriacy, Białorusini i Niemcy.

ME w piłce ręcznej: Kiedy grają Polacy?

Z Austrią zmierzymy się drugiego dnia turnieju - 14 stycznia o godzinie 20:30, a następne mecze będą rozgrywane co dwa dni - 16 i 18 stycznia. Do fazy zasadniczej turnieju (20-26 I) awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z sześciu grup, które trafią następnie do dwóch grup: I (A,B,C) i II (D,E,F).

Po dwie najlepsze reprezentacje z grup I i II zmierzą się w półfinałach ME, zaplanowanych na 28 stycznia. Mecz o trzecie miejsce i wielki finał odbędą się 30 stycznia w Budapeszcie.

Celem minimum reprezentacji Polski prowadzonej przez Patryka Rombela jest awans do fazy zasadniczej. Po ubiegłorocznych mistrzostwach świata nasi szczypiorniści rozbudzili nadzieje kibiców, którzy teraz również chętnie oglądaliby biało-czerwonych jak najdłużej w turnieju. Przypomnijmy, że Polska nigdy nie zajęła miejsca na podium ME. Najbliżej medalu była w 2010 roku w Austrii, kiedy przegrała w spotkaniu o brąz z Islandią.

Polacy podczas przygotowań do ME wzięli udział w dwóch turniejach, w których mierzyli się m. in. z Hiszpanią. Patryk Rombel zabiera do Bratysławy 18-osobową kadrę.

Terminarz ME w piłce ręcznej 2022

Grupa D:

Niemcy – Białoruś - 14 stycznia (piątek), godz. 18:00

Austria – Polska - 14 stycznia (piątek), godz. 20:30

Niemcy – Austria - 16 stycznia (niedziela), godz. 18:00

Białoruś – Polska - 16 stycznia (niedziela), godz. 20:30

Polska – Niemcy - 18 stycznia (wtorek), godz. 18:00

Białoruś – Austria - 18 stycznia (wtorek), godz. 20:30

------------------------------------------------------------

Faza wstępna - 13-18 stycznia

Faza zasadnicza - 20-26 stycznia

Półfinały - 28 stycznia

Finał i mecz o trzecie miejsce - 30 stycznia

Cały terminarz MŚ w piłce ręcznej mężczyzn TUTAJ.

psl, Polsat Sport