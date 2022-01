"Morsy" będą pływać 30 metrów pod ziemią

Jako pierwszy mierzącą w sumie 1200 metrów (tam i z powrotem) podziemną trasę pokona Piotr Biankowski.

„Ma na koncie pokonanie w 2021 roku kanału La Manche i kończy przygotowania do mistrzostw świata w pływaniu zimowym, które odbędą się 5/6 lutego w Głogowie” - powiedział Tomasz Pąchalski z tarnogórskiego parku wodnego.

ZOBACZ TAKŻE: Złoto olimpijskie wróci do Dawida Tomali! Robert Lewandowski podjął decyzję

Najstarszy zgłoszony do zawodów uczestnik urodził się w 1961 roku, a najmłodszy kończy w tym roku dopiero 12 lat.

Nad bezpieczeństwem pływaków czuwać będą ratownicy WOPR. Rywalizacja toczyć się będzie na trzech dystansach - 25, 50 i 100 metrów. Dzięki temu, że sztafeta odbędzie się pod ziemią, nie będzie miała znaczenia pogoda.

Temperatura wody w sztolni wynosi bowiem zawsze około 6-8 stopni, a powietrza - 10 stopni.

„To będzie jedyna tego typu sztafeta w Polsce. Organizujemy podobne wydarzenia masowe już od kilku lat i nikt do tej pory nie zapraszał do pływania w sposób zorganizowany pod ziemią, zwłaszcza w obiekcie należącym do światowego dziedzictwa UNESCO” - dodał prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak.

W 2015 r. po raz pierwszy do sztolni zeszły „morsy”, na co dzień kąpiące się zimą w pobliskim zalewie Nakło-Chechło.

Liczebność sztafet zostanie określona po zamknięciu listy startowej.

Uruchomiona w 1834 r. Głęboka Sztolnia Fryderyk do dziś odprowadza wodę z tarnogórskich podziemi. Główny jej odcinek ma ponad 4,5 km długości, a wraz z odnogami ciągnie się przez prawie 17 km. Jej fragment - Sztolnia Czarnego Pstrąga – został udostępniony do zwiedzania w 1957 r. jako podziemna trasa turystyczna pokonywana łodziami.

Liczącą ok. 600 metrów Sztolnia znajduje się na terenie Parku Repeckiego. Przebiega na głębokości ok. 30 metrów (czyli niemal 10 pięter), na którą dociera się ciasnymi spiralnymi schodami dwóch szybów: Sylwester i Ewa. Woda w sztolni ma głębokość od 80 cm do 150 cm.

Zarządzające tym obiektem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej opiekuje się też położoną kilka kilometrów dalej, działającą od 1976 r. Zabytkową Kopalnią Srebra. Oba te zabytki są na prezydenckiej liście Pomników Historii oraz na Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego.

Od 2014 r. Kopalnia jest tzw. punktem sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Od 2017 r. tarnogórskie podziemia – z obiema głównymi obiektami turystycznymi – dzięki staraniom Stowarzyszenia - znajdują się na liście UNESCO.